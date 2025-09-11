Haberler

İstanbul'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan S.G, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası şüpheliler yakalandı.

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Özel Balıklı Rum Hastanesi Vakfının bahçesinde S.G, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan S.G, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmasıyla Beyoğlu'nda yakalandı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
'Yemeğe siyanür kattım' deyip baltayla saldırdı, babası yüzüne kızgın yağ döktü

Aile faciası! "Yemeğe siyanür kattım" deyip baltayla saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.