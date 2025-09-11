İstanbul'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
İstanbul'da motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan S.G, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası şüpheliler yakalandı.
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Özel Balıklı Rum Hastanesi Vakfının bahçesinde S.G, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan S.G, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmasıyla Beyoğlu'nda yakalandı.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel