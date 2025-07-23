İstanbul'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Üsküdar'da bir benzin istasyonunda meydana gelen silahlı saldırıda A.B. hayatını kaybetti. Olayın faili M.G. kısa süre içinde yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kısıklı'da bulunan benzin istasyonunda, 18 Temmuz'da, silahlı saldırı olduğu ihbarı gelmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Silahla vurularak ağır yaralanan A.B, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın failinin A.B'nin eskiden dini nikahla birlikte yaşadığı kadının kardeşi M.G. olduğunu belirleyen polis, kaçan zanlıyı, kullandığı silahla birlikte aynı gün yakaladı.

Şüpheli M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Temmuz'da sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Benzin istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerle, A.B. ile M.G'nin istasyona aynı araçla geldiği, silahla ateş eden M.G'nin araçtan inip, markete gittiği belirlendi.

Görüntülerde, yaralı haldeki A.B'nin, marketten çıkan M.G'nin üzerine aracını sürerek çarpması da yer alıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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