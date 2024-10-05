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İstanbul'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

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Harbiye Vali Konağı Caddesi'nde iki kişi arasındaki anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü. Olayda husumetli kişi, yanında bulunan 4 kişiyi de yaraladı. Saldırgan gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - Harbiye Vali Konağı Caddesi'nde akşam saatlerinde silahlı kavga çıktı. Aralarında anlaşmazlık olan iki kişiden biri tartışma sırasında silahla ateş açtı, husumetlisiyle birlikte çevredeki 4 kişiyi yaraladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, aralarında anlaşmazlık bulunaniki şahıs, Harbiye Vali Konağı Caddesi'nde akşam saatlerinde karşılaştı. Tartışmaya başlayan şahıslardan biri silahıyla ateş açtı. Olayda şahsın husumetlisinin yanı sıra çevrede bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Saldırgan da olay yerine gelen polislerce bir adet ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

İstanbul'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Kaynak: ANKA / Güncel

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