İstanbul'da Silahlı Gasptan 4 Şüpheli Kütahya'da Yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişiyi silahla darbedip parasını gasbeden 4 kişi, Kütahya'da yakalandı. Şüphelilerin kimlikleri, güvenlik kameraları aracılığıyla belirlendi. 23 yaşındaki B.Ş'nin 44, 25 yaşındaki U.D'nin ise 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da bir kişiyi evinde silahla darbedip parasını gasbeden 2'si kadın 4 şüpheli Kütahya'da yakalandı.

Esenyurt Koza Mahallesi'nde 59 yaşındaki F.K, 13 Eylül'de polise başvurup evine eğlenmek için çağırdığı kişiler tarafından darbedildiğini, başına silah dayanmak suretiyle 95 bin lirasının gasbedildiğini ve 3 boş senet imzalatıldığını bildirdi.

F.K'nin şikayeti üzerine çalışma yapan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak daireye giren 2'si kadın 4 kişinin kimliğini belirledi.

Kütahya'ya kaçtıkları tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Şüphelilerden 23 yaşındaki B.Ş'nin çeşitli suçlardan 44, 25 yaşındaki U.D'nin ise 7 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, F.K'yi darbederken cep telefonu kamerasıyla kayıt yaptıkları ortaya çıktı.

