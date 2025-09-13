Haberler

İstanbul'da Silahlı Gasp Şüphelileri Tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da 3 iş yerinden 56 bin lira gasbeden 5 şüpheli, güvenlik kameraları yardımıyla tespit edilerek tutuklandı.

İstanbul'da 3 iş yerinden silahlı gasp olayına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Avcılar ve Bakırköy'de 16-23 Ağustos'ta 3 iş yerinden yaklaşık 56 bin liranın gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği 5 şüpheliyi Küçükçekmece'de yakaladı. Adreste yapılan aramalarda, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
