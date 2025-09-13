İstanbul'da Silahlı Gasp Şüphelileri Tutuklandı
İstanbul'da 3 iş yerinden 56 bin lira gasbeden 5 şüpheli, güvenlik kameraları yardımıyla tespit edilerek tutuklandı.
İstanbul'da 3 iş yerinden silahlı gasp olayına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Avcılar ve Bakırköy'de 16-23 Ağustos'ta 3 iş yerinden yaklaşık 56 bin liranın gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği 5 şüpheliyi Küçükçekmece'de yakaladı. Adreste yapılan aramalarda, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel