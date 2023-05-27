İstanbul'da silah ve uyuşturucu satan 3 şüpheli yakalandı

Eyüpsultan'a silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pirinççi Mahallesi'nde uyuşturucu ve silah ticareti yaptıkları belirtilen 3 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin üst araması ve adreslerinde yapılan aramada 10 bin adet uyuşturucu hap, üzerinde 3 namlusu bulunan bir adet silah ve bu silaha ait 5 mermi ele geçirildi.