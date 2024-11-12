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İstanbul'da Silah Ticareti Yapan 4 Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul'da Silah Ticareti Yapan 4 Zanlı Gözaltına Alındı
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Sultangazi'de düzenlenen operasyonda bir kafede silah ticareti yapan 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İstanbul Sultangazi'de silah ticareti yapıldığı belirlenen kafeye düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayişin sağlanması, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir kafede silah ticareti yapıldığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda, F.Ç. (30), H.B.A. (35), A.Ç. (20) ve B.E. (27) yakalandı. Kafedeki aramada, 4 ruhsatsız tabanca, otomatik silah ve 439 farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. serbest bırakıldı, diğerleri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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