İstanbul'da silah ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda antika silah, miğfer, kama, kılıç ile hayvan postu ele geçirildi. Şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulandı.