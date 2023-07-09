İstanbul'da silah ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda antika silah, miğfer, kama, kılıç ile hayvan postu ele geçirildi. Şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulandı.
İstanbul'da silah ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalandığı operasyonda çok sayıda antika silah, miğfer, kama, kılıç ile hayvan postu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 Temmuz'da Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi'nde silah ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Şüpheliler C.B. ve C.Ö'nün yakalandığı operasyonda 9 tabanca, 8 tüfek, 8 şarjör, farklı kalibrelerde 127 fişek ile 2 çelik yelek ele geçirildi.
Yapılan aramalarda 4 antika tabanca, 3 kaftan, 2 kılıç, 13 kama, zincirli miğfer ve tel örgülü zırhın yanı sıra 3 farklı yabani hayvan derisi, ayı, kızıl tilki, yaban keçisi postu, dolgu şeklinde yaban keçisi, 2 yaban keçisi boynuzu bulundu.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulandı.