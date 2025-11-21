Haberler

İstanbul'da Silah Kaçakçılığına Büyük Darbe: 145 Gözaltı

Güncelleme:
İstanbul'da silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan motosikletli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 145 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul'da silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan motosikletli suç örgütüne son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, 145 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda ele geçirilen silah, mühimmat ve silah parçaları Vatan Emniyet Yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan şüpheliler ile 'İşyeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit' suçlarını işleyen motosikletli suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye'nin de olduğu 17 ilçede son bir ayda operasyonlar düzenlendi.

145 ŞÜPHELİ GÖZALTONA ALINDI

Operasyonlarda, toplam 59 eyleme karıştıkları tespit edilen 145 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 123 tabanca, 187 kurusıkı tabanca, 6 uzun namlulu silah, 7 otomatik tabanca, av tüfeği, 567 fişek, 911 ateşli silah mekanizması, 680 namlu ve el bombası ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 25'i adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılırken, 81'i tutuklandı. 39 şüpheliyle ilgili işlemler devam ediyor.

Operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve silah parçaları Vatan Emniyet Yerleşkesinde sergilendi.

'BÜTÜN SUÇ ÖRGÜTLERİNİN KARŞISINDAYIZ'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilerle birlikte, tehdit yağma maksatlı kurşunlama olaylarına karışan motosikletli suç örgütlerine yönelik yapılan son bir ay içerisinde yaptığımız operasyonlar sonucunda; toplam 145 kişi gözaltına alınmış, 81 kişi tutuklanmıştır. Yine bu sabah yaptığımız operasyonlarda gözaltına aldığımız 20 kişiyle birlikte 39 kişinin de adli işlemleri devam etmektedir. Operasyonlar sonucunda 317 tabanca, 7 uzun almanın silahı ve bol miktarda fişek ele geçirilmiştir. Bütün eski, yeni nesil fark etmeksizin, bütün suç örgütlerinin karşısındayız. Milletimizden gücünü alan emniyet teşkilatımız, sokak sokak, cadde cadde, İstanbul'un her köşesinde suç örgütlerine mücadelede kararlıdır. Hedefimiz belli ve nettir. Güvenli ve huzurlu bir İstanbul" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

