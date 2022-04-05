İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "örgütün faaliyeti çerçevesinde izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" ve "münferit olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, nakletme ve satma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, atölyelerde kaçak ürettiği çok sayıda silahı piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği öğrenilen 76 şüpheli tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 2 yıl süren teknik ve fiziki takip sonrası şüphelileri yakalamak üzere İstanbul merkezli, Çanakkale, Rize, Şanlıurfa, Antalya ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

6 ilde 88 adrese operasyon

Polis ekiplerince 88 adrese yapılan operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 38 tabanca ve 4 av tüfeği ile çok sayıda şarjör, mermi ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Silah yapıldığı belirlenen iki atölye de bu baskınlarda mühürlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 37 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden 32'si tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklandı, 16'sı ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada 15 firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.