İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon; 25 gözaltı - Haberler

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İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon; 25 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon; 25 gözaltı

İSTANBUL'da silah kaçakçılarına yönelik 9 ilçede operasyon yapıldı, 25 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da silah kaçakçılarına yönelik 9 ilçede operasyon yapıldı, 25 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 9 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken çok sayıda tabanca, şarjör, fişek, namlu, sürgü ele geçirildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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