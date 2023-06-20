İstanbul'da silah atölyelerine operasyon: 27 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde, merdiven altı yerlerde silah atölyeleri kurarak yasa dışı üretim yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve olayların aydınlatılması için yasa dışı yollarla silah imalatı ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Uzun süren fiziki takip ve istihbari çalışmalar sonucunda ekipler, merdiven altı diye tabir edilen yerlere silah atölyeleri kurarak yasa dışı üretim yapan 31 şüpheli tespit etti. Bu şüphelilerin yakalanması için bu sabah saat 05.30'da İstanbul merkez olmak üzere Rize, Giresun ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 1 otomatik tüfek, 4 pompalı tüfek, 76 adet tabanca, 84 adet şarjör, 276 adet fişek ele geçirildi.