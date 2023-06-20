İstanbul'da silah atölyelerine operasyon: 27 gözaltı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul sınırları içerisinde yasadışı yollarla silah imalatı ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uzun süren fiziki takip ve çalışmaların sonucunda merdiven altı diye tabir edilen yerlere silah atölyeleri kurarak yasadışı üretim yapan 31 şüpheliyi tespit etti. Bu sabah saat 05.30'da İstanbul merkez olmak üzere Rize, Giresun ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 otomatik tüfek, 4 pompalı tüfek, 76 tabanca, 84 şarjör, 276 fişek ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel