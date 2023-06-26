İstanbul'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 348 Elektronik Sigara ve 1208 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışmaları sonucunda bir şüphelinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan kaçak sigara, elektronik sigara, nargile ve puro getirdiğini tespit etti. İstanbul genelinde satılacağı belirtilen kaçak ürünlerin depolandığı Eyüpsultan'daki bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Söz konusu adreste yapılan aramada 180 şarj edilebilir kaçak elektronik nargile cihazı, 348 elektronik sigara, 1208 paket çeşitli markalara ait kaçak sigara, 320 kaçak elektronik sigara likidi, 10 kutu kaçak elektronik nargile cihazı aparatı, 102 paket kaçak puro, 20 paket kaçak puro tütünü, 500'er gramlık 5 nargile tütünü ile 2 kutu sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ş.Y. ve M.İ, adliyeye sevk edildi.