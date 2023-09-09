İstanbul'da "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çevre temizliği yapıldı

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kadıköy'de çevre temizliği gerçekleştirildi.

Caddebostan Sahili'nde yapılan etkinliğe, İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ve çok sayıda partili katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Çekerek, şehirleri daha yaşanılabilir kılmak ve bir farkındalık oluşturabilmek adına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Partilerinin kuruluşundan bugüne çevre politikalarını siyasetin merkezine oturttuğunu dile getiren Çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde 'Sıfır Atık Kampanyası' ile çevre duyarlılığımızı daha kurumsal bir hale dönüştürmüş bulunmaktayız." dedi.

Bu kapsamda gençlik kollarının tüm il ve ilçe teşkilatlarının çevre konusunda sorumluluk aldığını anlatan Çekerek, özellikle son zamanlarda ülkede yaşanan doğal afetlerde gençlik teşkilatının hep en önde yer aldığını aktardı.

Çekerek, partilerince başlatılan "Cemre Projesi" kapsamında ekiplerinin asrın felaketinde, tarihin en büyük yangınlarında, sel afetlerinde ve daha nicelerinde devletin ve milletin yaralarının sarılması noktasında sahadan bir an bile ayrılmadığını söyledi.

Çevre temizliği için Kadıköy'de bulunduklarını belirten Çekerek, "Bunun sebebi ise 2 ay öncesine kadar CHP yönetimindeki Kadıköy Belediyesi çalışanları, maaşlarına zam yapılması için eylem yapmış, Kadıköy ve İstanbul genelindeki metro istasyonları çöp yığınlarıyla dolmuştu. Biliyorsunuz ki CHP demek çöp, çukur, çamur demek. Uzun yıllar çöp, çukur, çamur siyasetine maruz kalmış Kadıköy halkını bu kötülükten bir nebze de olsa kurtarmak için burada çevre temizliği gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Doğaya ve çevreye duyarlı, yeşil alanları korumanın bilincinde bir gençlik olduklarını dile getiren Çekerek, konuşmasının ardından partililerle çevre temizliği yaptı.