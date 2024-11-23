İstanbul'da Şiddetli Yağış ve Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da etkili olan sağanak ve rüzgar ile kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak ve rüzgar etkisini sürdürürken Avrupa ve Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Büyükada'da şiddetli rüzgarın etkisiyle sahildeki iki restoranın kış bahçesi yıkıldı, bir sokakta ağaç devrildi.

Pendik'te rüzgar pazar yerindeki çadırları devirirken ilçenin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

Başakşehir Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi'nde bir apartmanın dış cephesi rüzgar nedeniyle koparak binanın bahçesine düştü.

Üsküdar Bosna Bulvarı'nda yağmur sonrası oluşan su birikintisinde araçların zorlukla ilerlediği görüldü.

Kartal'da park halindeki otomobilin üzerine devrilen ağaç ekipler tarafından kaldırıldı.

Kağıthane'de, sağanak sonrası yolda oluşan su birikintisinde mahsur kalan araç kurtarıldı.

Beşiktaş'ta, Bosna Hersek'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu 8 katlı binanın çatısından kopan parçalar yere düştü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte bazı motokuryelerin ilerlemekte güçlük çektiği ve su birikintilerine girmemek için kaldırımı kullandığı görüldü. Motokurye Yavuz Ekmekçi, su birikintisi nedeniyle yoldan geçemediklerini belirterek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışıyor diyorlar. İşte burada görüyorsunuz, sudan geçilmiyor. Bu yolu böyle yaptılar, 3 aydır burası böyle bakan yok." dedi.

Kurtköy mevkii Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise yaşanan kaza sonrası iki şerit trafiğe kapatıldı. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken, trafik akışı ise kontrollü şekilde sağlanıyor.

Öte yandan kentte Arnavutköy, Kartal, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağıyor.