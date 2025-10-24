Haberler

İstanbul'da Şiddetli Rüzgar ve Kuvvetli Yağış Uyarısı

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kent genelinde öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağış geçişlerinin beklendiğini açıkladı. Ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Yağışların bugün öğle saatlerinde İstanbul'un batı ilçeleri olan Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayacağı tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin, cumartesi sabahı saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtiliyor. Batı ilçelerde başlayan yağış sisteminin, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. AKOM, özellikle akşam saatlerinde yaşanması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması konusunda uyarıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

