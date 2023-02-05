İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle metrobüs üst geçidinin camları söküldü Güncel Haberler İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Avcılar'da metrobüs üst geçidinin camekanı yerinden söküldü. İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Avcılar'da metrobüs üst geçidinin camekanı yerinden söküldü. Kentte kar yağışıyla birlikte etkili olan rüzgar, Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü durağındaki üst geçitte hasara neden oldu. Rüzgar nedeniyle üst geçitteki camekan bölmelerin bir kısmı, rüzgarın şiddetiyle yerinden söküldü. Kırılan cam bölmenin bulunduğu alan, güvenlik görevlileri tarafından şeritle kapatıldı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Avcılar Güncel Haberler

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