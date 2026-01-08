Haberler

İstanbul'da kuvvetli rüzgar: Çatı uçtu, ağaçlar devrildi

İstanbul'daki şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, birçok ağaç devrildi. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmayırken park halindeki araçlar hasar gördü. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçarken birçok noktada ağaç devrilmesi meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olaylarda park halindeki araçlar hasar gördü.

İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul genelinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı binalarda çatı uçmaları meydana gelirken çok sayıda ağaç da devrildi. Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitenin çatısındaki yalıtım malzemeleri rüzgarın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tehlike oluşturan malzemeleri kaldırmak için çalışma başlattı. Büyükçekmece'de ise farklı noktalarda çok sayıda ağaç devrildi. Fatih Mahallesi'nde bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta hasar oluşurken ağaç ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı. Avcılar'da ise devrilen ağaç yolu kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ağacı keserek yolu tekrar trafiğe açtı. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
