Avcılar'da lodosla kıyıya taşınan yosun ve çöpler temizlendi
Cuma akşamından itibaren etkili olan lodos, Avcılar Balıkçı Barınağı'nda dalgaların mendireği aşarak bağlı teknelere zarar vermesine yol açtı. İBB ekipleri, sahile vuran çöp ve enkaz parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.
Avcılar'da kimyasal yük tankerinin kıyıya sürüklenmesine ve en az 3 teknenin zarar görmesine neden olan şiddetli lodos etkisini kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri sahilde loosun getirdiği çöp ve yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Sahile vuran çöp ve teknelerin enkaz parçaları görevliler tarafından denizden tek tek toplandı. Çöpler torbalara konulduktan sonra kamyonetlere yüklendi. İDO İskelesi'nin bulunduğu noktaya dalgalarla çok miktarda pet şişe ve çöp taşındığı görüldü. Özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yakınında bulunan alanda sandal ve tekne parçalarının sahile vurması dikkat çekti.