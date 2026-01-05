Haberler

Avcılar'da lodosla kıyıya taşınan yosun ve çöpler temizlendi

Avcılar'da lodosla kıyıya taşınan yosun ve çöpler temizlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cuma akşamından itibaren etkili olan lodos, Avcılar Balıkçı Barınağı'nda dalgaların mendireği aşarak bağlı teknelere zarar vermesine yol açtı. İBB ekipleri, sahile vuran çöp ve enkaz parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

İSTANBUL'da Cuma akşamından itibaren etkili olmaya başlayan lodos sırasında Avcılar Balıkçı Barınağı'nda dalgalar mendireği aşarak bağlı teknelere zarar verdi. Lodosun da etkisiyle görevliler sahile vuran enkaz ve çöpleri toplayarak temizlik yaptı.

Avcılar'da kimyasal yük tankerinin kıyıya sürüklenmesine ve en az 3 teknenin zarar görmesine neden olan şiddetli lodos etkisini kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri sahilde loosun getirdiği çöp ve yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Sahile vuran çöp ve teknelerin enkaz parçaları görevliler tarafından denizden tek tek toplandı. Çöpler torbalara konulduktan sonra kamyonetlere yüklendi. İDO İskelesi'nin bulunduğu noktaya dalgalarla çok miktarda pet şişe ve çöp taşındığı görüldü. Özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yakınında bulunan alanda sandal ve tekne parçalarının sahile vurması dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni

İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış

Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında

Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında
En düşük emekli maaşında rakam netleşti

En düşük emekli maaşında rakam netleşti