İstanbul'da Şiddetli Lodos Sahilde Su Birikintilerine Neden Oldu
İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos, dalga boylarını artırarak sahil yollarında su birikintileri oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dalgalar kayalıkları aşarak rögarların taşmasına yol açtı. Bazı vatandaşlar, denizdeki dalgaları izlemek için sahile gelirken, su sıçraması sonucu ıslandılar.
İstanbul'da etkili olan şiddetli lodosla birlikte kayalıkları aşan dalgalar sahilde su birikintileri oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün akşam saatlerinde yaptığı uyarıların ardından başlayan lodos şiddetini artırıyor.
Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar, Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Kadıköy sahillerinde dalga boyları arttı.
Yüksek dalgalar, kayalıkları aşıp sahil yolunda su birikintileri oluşmasına ve rögarların taşmasına neden oldu.
Fatih'te, bazı vatandaşlar denizdeki dalgaları izlemek için sahile geldi.
Cep telefonları kamerasıyla denizin durumunu kaydeden bazı vatandaşlar, dalgalar nedeniyle zaman zaman ıslandı.
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