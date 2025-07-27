İstanbullular Sıcak Havada Serinlemek İçin Sahilleri Tercih Etti

İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için sahilleri ve yeşil alanları tercih etti.

Kentte sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyenler, çareyi denizde yüzmekte veya park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda aradı.

Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne piknik yapmak için gelen vatandaşlar, gölge alanlarda serinledi. Yeşil alanlarda dinlenen ve eğlenen bazı vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarası eşliğinde fotoğraf çekildi.

Üsküdar ve Salacak sahillerine gelen bazı vatandaşlar da ağaç gölgelerindeki banklarda dinlendi. Kimileri sıcak havaya rağmen balık tutmayı tercih ederken, bazıları da yürüyüş yaptı. Buraya gelenler, Kız Kulesi manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Serinlemek isteyenlerin bir başka adresi de Maltepe Sahili oldu. Evden getirdikleri yiyeceklerle piknik yapan vatandaşlar, çocuklarıyla oyun oynayarak vakit geçirdi. Çocuklar sahildeki parkta eğlenirken, sahil hattı boyunca yürüyüş yapanlar ve bisiklet sürenler de oldu.

Avrupa yakasında, Beşiktaş'taki Bebek Sahili'nde serinlemek isteyen bazı vatandaşlar da denize girdi. Bazıları yakınlarıyla birlikte bebek parkındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi, kimileri de sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Boğaz hattındaki Aşiyan, Sarıyer, Kuleli, Kuzguncuk sahillerinde de İstanbullular denize girdi.

Beşiktaş'taki tarihi Yıldız Parkı da pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.

Bebek Sahili'nde denize giren Cihan Aslan, arkadaşlarıyla Boğaz'da yüzmek için Esenler'den geldiğini belirterek, "Buranın denizi temiz ve ortam çok güzel. Genellikle burayı tercih ederiz. Serinlemek için giriyoruz. Her sene, her hafta sonu burada vaktimizi harcarız." diye konuştu.

İnsanların aileleriyle vakit geçirmek için geldiğini dile getiren Aslan, geçen yıla göre sahilin daha yoğun olduğunu söyledi.