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İstanbul'da Sıcaklık Rekoru Kırıldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün Sancaktepe'de sıcaklık 39.7 dereceye ulaştı. İstanbul genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttı. Sokaklarda bulunanlar ise sıcaktan korunmak için önlemler aldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre bugün Sancaktepe'de sıcaklık 39.7 dereceye ulaştı. Çekmeköy'de sıcaklık 38,6 ölçülürken Sarıyer'de ise 38,1 derece oldu.< Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttı. İstanbul'da da sıcaklık hissedilir derecede yükseldi. Hava sıcaklığı saat 14.30 sıralarında Sancaktepe'de 39.7 derece olarak ölçüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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