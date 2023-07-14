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İstanbul'da Sıcaklık Rekorları Kırılıyor

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İstanbul'da sıcak hava etkisiyle sıcaklık rekorları kırılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı tarafından yapılan ölçümlerde, Sancaktepe'de sıcaklık 39.7 dereceye kadar çıktı. Uzmanlar önümüzdeki hafta da sıcaklıklarda bir artış bekliyor.

İSTANBUL'da sıcaklık artışını laboratuvarda adım adım takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Sıcaklık şu saatlerde Sancaktepe'de 39.7 dereceye kadar çıkmış durumda. 22-23 Temmuz gibi tekrar sıcaklıklarda bir artış gözlüyoruz. Orada da sıcaklık rekorları veya egaleleri, aynı sıcaklık değerlerinin tekrarları görülebilir" dedi.< İstanbul'da bugün sıcak hava etkili oluyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nda uzmanlar sıcaklık artışını adım adım takip etti.İstanbul'da başka noktalarda bu sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Az önce baktığımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ölçümler vardı. O ölçümlerde sıcaklık şu saatlerde Sancaktepe'de 39.7 dereceye kadar çıkmış durumda. Bu İstanbul'da sıcaklığın artık 40 dereceyi aştığını gösteriyor. İstanbul'da en sıcak ilçeler olarak da az önce Sancaktepe'den bahsetmiştik, Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir İstanbul'un en sıcak ilçeleri şu an için. Bu ilçeler denizden uzak kıyıya uzak olan ilçeler. Kıyıya yakın ilçelerde sıcaklık dereceleri nispeten daha düşük. Örneğin sahile indiğinizde bu sıcaklık derecelerini 30 dereceler civarında ölçersiniz. Çünkü denizin soğutucu bir etkisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kandilli Rasathanesi Sancaktepe İstanbul Güncel Haberler

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