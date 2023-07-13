İstanbul'da Sıcak Havadan Bunalanlar Sahil ve Park Alanlarına Koştu

İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar park ve plajlara akın etti. Avcılar'da bazı vatandaşlar aileleriyle parklarda vakit geçirirken bazı vatandaşlarda denize girerek serinledi. Sıcak havadan bunalan İstanbullular soluğu park ve plajlarda aldı. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 34 derecelere kadar çıktı. Sıcaktan bunalan vatandaşların bazıları Avcılar'da bulunan parklarda aileleriyle vakit geçirirken bazı vatandaşlarda plajlara giderek serinledi.

İSTANBUL'DA SICAK HAVADAN BUNALANLAR SAHİL VE PARK ALANLARINA KOŞTU -2 ( Avcılar )

Altan ÇİMEN- Ömer HASAR (DHA) İSTANBUL'DA sıcak havadan bunalan vatandaşlar park ve plajlara akın etti. Avcılar'da bazı vatandaşlar aileleriyle parklarda vakit geçirirken bazı vatandaşlarda denize girerek serinledi.

Sıcak havadan bunalan İstanbullular soluğu park ve plajlarda aldı. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 34 derecelere kadar çıktı. Sıcaktan bunalan vatandaşların bazıları Avcılar'da bulunan parklarda aileleriyle vakit geçirirken bazı vatandaşlarda plajlara giderek serinledi.

ÇOCUKLARLA EVDE HİÇ DURULMUYOR

Avcılar Deniz Köşkler Sahili'nde bulunan parkta ailesiyle vakit geçiren Tuğba Kocatürk, Hava çok sıcak, bizde kendimizi dışarıya attık. Sabah 10.00'dan beri buradayız. Çocuklarla evde hiç durulmadığı için güneşten korunmak için parka geldik. Biz bugün denize girmeyi tercih etmedik ama denize girenler de var. Çocuğu da burada uyutuyoruz, akşama kadar buradayız herhalde öyle gözüküyor dedi.

Ailesiyle birlikte parkta oturan Hasan Sert ise, Bildiğiniz gibi hava çok sıcak, bizde ailecek kendimizi Deniz köşkler parkına attık. Buralar serin ve güzel her mevsimde çoluk çocuk gelmeye çalışıyoruz. Evleri de çok sıcak, normalde bu sıcakta dışarı çıkmamamız lazım ama buralara geldik, buralar rahat ve güzel. Kızlarım ve torunlarımla eğleniyoruz diye konuştu.

KENDİMİZİ SAHİLLERE ATTIK

Avcılar Menekşe plajında Denize giren Recep Çelik, İstanbul'da biliyorsunuz çok bunaltıcı sıcaklar var, bizde kendimizi sahillere attık. Güneşleniyoruz, çok güzel bir ortam var. Evde durulmuyor. Deniz güzel, sabahtan beri buradayız. Vakit buldukça buraya geliyoruz dedi.