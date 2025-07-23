İstanbul'da Sıcak Hava Vatandaşları Sahillere Yönlendirdi

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için denizde yüzmeyi ve sahillerde dolaşmayı tercih etti.

Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından bugün kent genelinde ortalama sıcaklık 40 dereceye kadar yükseldi.

Saat 14.20 itibarıyla sıcaklıklar Tuzla'da 37,8, Çekmeköy'de 40, Fatih'te 37,9, Eyüpsultan'da 39,8, Sarıyer'de 39,1, Üsküdar'da 37,7 ve Ümraniye'de 39,1 derece ölçüldü.

Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denize girerken kimileri sahil ve parklarda piknik yaptı.

Sarayburnu, Beşiktaş, Bebek ve Üsküdar sahilinde bazı vatandaşlar denize girerken Fatih ve Zeytinburnu'nda ise vatandaşların gölgelik alanlarda serinledikleri gözlemlendi.

Trafikte seyreden bazı araçlarda ortam sıcaklığının 42 dereceye çıktığı görüldü.