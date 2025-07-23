İstanbul'da Sıcak Hava Vatandaşları Sahillere Yönlendirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükseldi. Vatandaşlar serinlemek için denize girip sahillerde dolaştı. Bazı bölgelerde sıcaklık 42 dereceye ulaştı.

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için denizde yüzmeyi ve sahillerde dolaşmayı tercih etti.

Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından bugün kent genelinde ortalama sıcaklık 40 dereceye kadar yükseldi.

Saat 14.20 itibarıyla sıcaklıklar Tuzla'da 37,8, Çekmeköy'de 40, Fatih'te 37,9, Eyüpsultan'da 39,8, Sarıyer'de 39,1, Üsküdar'da 37,7 ve Ümraniye'de 39,1 derece ölçüldü.

Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denize girerken kimileri sahil ve parklarda piknik yaptı.

Sarayburnu, Beşiktaş, Bebek ve Üsküdar sahilinde bazı vatandaşlar denize girerken Fatih ve Zeytinburnu'nda ise vatandaşların gölgelik alanlarda serinledikleri gözlemlendi.

Trafikte seyreden bazı araçlarda ortam sıcaklığının 42 dereceye çıktığı görüldü.

Kaynak: AA / Güncel
22 yıllık güven çöktü! Özcan Deniz'in tüm mal varlığına haciz

22 yıllık güven çöktü! Özcan Deniz'i beş parasız bıraktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dirk Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum

Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum: Elenecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.