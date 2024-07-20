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İstanbul'da Sıcak Hava Nedeniyle Denize Akın

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İstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken serinlemek isteyenler çareyi denize girmekte buldu.

İstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken serinlemek isteyenler çareyi denize girmekte buldu.

Meteorolojik verilere göre, hafta boyunca kentte etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 34-37 derece aralığında seyreden sıcaklık, nemin de artmasıyla özellikle öğle saatlerinde 45 derecenin üzerinde hissediliyor.

Sıcak havaya rağmen Üsküdar sahiline gelenlerin bir kısmı serinlemek için denize girdi.

İstanbul Boğazı'nın serin sularında ferahlayanlar, kayalıkların üzerinde güneşlenip eşsiz manzaranın da keyfini çıkardı.

Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, şapka veya şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı. Güneşten etkilenenler ise sahildeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Zeytinburnu ve Yenikapı sahillerinin, aşırı sıcak havanın da etkisiyle sakin olduğu gözlendi.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular aileleriyle piknik yapıp, denizde yüzdü.

Yüzmek için en çok tercih edilen Caddebostan'ın önceki haftalara göre sakin olması ve sahildeki otoparkların da boş kalması dikkati çekti. Bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda sandalye ve masalarını getirerek piknik yaptı. Serinlemek isteyenler plajda denize girdi.

Kartal sahiline gelen vatandaşlar hem denizde yüzerek hem de ağaç gölgelerinde oturarak serinlemeye çalıştı. Vatandaşların ferahlamak için soğuk içecekler tükettiği görüldü.

Sıcaktan bunalanlar Büyükçekmece sahilini doldurdu

Büyükçekmece sahilinde de yoğunluk gözlendi.

Denize girip serinleyen vatandaşlar, sahildeki şemsiyelerin altında güneşten korunmaya çalıştı. Bazıları da ağaçların altındaki gölgelik alanlara koydukları kamp sandalyelerinde oturarak vakit geçirdi.

Denize girmek isteyenlerin bir başka uğrak noktası da Sarayburnu sahili oldu. Kimi serin sularda yüzerken kimi de sahilde yürüyüşü tercih etti.

Denizde beliren iki yunusu görüp şaşıran vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.

Karaköy ve Beşiktaş sahillerine gelenlerin bir kıszmı sıcaktan etkilenmemek için parklardaki ağaçların gölgelerinde vakit geçirdi, bir kısmı ise kafe gibi kapalı işletmelerde bulunmayı tercih etti.

"Sıcaktan nefes alamaz duruma geliyoruz"

Sarayburnu'nda denize giren Aydın Duman, havanın çok sıcak ve nemli olduğunu söyledi.

Duman, "Su çok güzel ve temiz. Bu suyu da başka yerde bulamazlar. Hava çok sıcak. Deniz olmasa yanarmışız." dedi.

Caddebostan Sahili'ne ailesiyle geldiği pikniğe gelen Halil Demirel, gölgelik alanda bile durmanın zor olması nedeniyle serinlemek için sık sık denize girdiğini anlattı.

Salih Bozdemir ise Salacak sahiline sıcak havalarda arkadaşlarıyla birlikte Boğaz'da yüzmek için geldiğini belirterek, "Deniz olmasa ne yapardık bilmiyorum." diye konuştu.

Gece saatlerinde nemle sıcaklığın da arttığını belirten Bozdemir, "Geceleri iki defa duş aldığımız oluyor. Nefes alamaz duruma geliyoruz. Evimizde klima falan da yok." ifadelerini kullandı.

Kartal sahilinde denize giren Selim Küçük, İstanbul'un çok sıcak olduğunu, çareyi ailecek kıyıya inmekte bulduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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