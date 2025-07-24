İstanbul'da Sıcak Hava Kaçışı: Sahiller ve Parklar Dolup Taşıyor

İstanbul'da Sıcak Hava Kaçışı: Sahiller ve Parklar Dolup Taşıyor
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İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için sahillere ve parklara akın ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası sıcaklıklar 35 dereceyi buluyor.

İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahillerde ve parklarda vakit geçiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hafta boyunca yapılan uyarıların ardından megakentte sabahın erken saatlerinden itibaren sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor.

Saat 14.00 itibarıyla sıcaklıklar Beylikdüzü'nde 34,6, Büyükçekmece'de 34,1, Fatih'te 34,5, Bakırköy'de 34,1, Kadıköy'de 34,2, Ümraniye'de 34,1, Pendik'te 33,6 ve Tuzla'da 35,8 olarak ölçüldü.

Kentte etkili olan poyraz nedeniyle yükselen nem değerleri ile hissedilen sıcaklık yer yer 40 dereceye ulaşıyor.

Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar serinlemek için Fatih Sarayburnu Sahili'nde denize girerken, bazıları da sahil kenarında güneşlendi.

Beşiktaş ve Bebek sahilinde de kimi vatandaşların denize girerek, kimisinin de gölgelik alanlarda oturarak serinledikleri gözlendi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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