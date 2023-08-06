İstanbul'da Siber Suç Operasyonu: 24 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bilişim suçlarından aranması olan 24 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.