İstanbul'da, Sgk'ya Fatura Edilmiş Kanser İlaçlarını Satan 10 Kişi Yakalandı, Piyasa Değeri 15 Milyon Lirayı Aşan İlaç Ele Geçirildi

İstanbul’da, başkaları adına reçetelendirilip Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) fatura edilmiş kanser ilaçlarını satan 10 kişilik bir şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 15 milyon lirayı aşan ilaç ele geçirildi.

EDDDA SÖNMEZ

İstanbul'da, başkaları adına reçetelendirilip Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) fatura edilmiş kanser ilaçlarını satan 10 kişilik bir şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 15 milyon lirayı aşan ilaç ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkaları adına reçetelendirilip SGK fatura edilmiş kanser ilaçlarını satan bir şebekeye operasyon düzenledi. Operasyona, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü de destek verdi.

10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, piyasa değeri 15 milyon lirayı aşan ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi ve operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İHBAR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİNİN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ : Başkaları adına reçetelendirilip SGK'ya fatura edilmiş kanser ilaçlarının Kağıthane ilçesinde bulunan kayıt dışı bir depoda stoklandığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Böylece yüksek miktarda kamu zararına sebep olunduğu ve kamu kuruluşlarının zarara uğratıldığı tespit edildi. Operasyonda ilaçların, saklama koşulları belirsiz ve halk sağlığını tehdit eden bir alanda tutulduğu tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI: Elde edilen bulgular ışığında 7 Eylül'de harekete geçildi. Değişik adreslere eş zamanlı operasyon yapılarak kanser ilaçlarını usulsüz bir şekilde alıp satan 10 şüpheli gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE OLAN İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ: Kayıt dışı depoya yapılan baskında, 500 bin miligram solüsyon içerikli çözelti ve şurup, bin 110 adet Flakon, 2 bin gram krem, piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan 50 bin adet film ve tablet olmak üzere ilaç ele geçirildi."