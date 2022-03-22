İstanbul'da seyir halindeyken alev alan taksi yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da seyir halindeyken alev alan taksi yandı

AA - Adem Koç - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da seyir halindeyken alev alan taksi yandı

Ataşehir'de hareket halindeyken alev alan taksi yanarak kullanılamaz hale geldi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de hareket halindeyken alev alan taksi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Onur Paçal idaresindeki 34 TDE 85 plakalı taksi, İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, yol kenarında durarak yolcusuyla birlikte aracı terk etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yanmaya devam eden araç, bir süre sonra hareket etti. 19 Mayıs Caddesi'nde önce kaldırıma çıkan araç, ardından bir fırının önündeki saksılara çarparak durdu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fırına sıçramadan söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, fırının önündeki saksılar da zarar gördü.

AA / Adem Koç - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ataşehir, İtfaiye, Taksi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title