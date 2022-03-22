İstanbul'da seyir halindeyken alev alan taksi yandı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de hareket halindeyken alev alan taksi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Onur Paçal idaresindeki 34 TDE 85 plakalı taksi, İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, yol kenarında durarak yolcusuyla birlikte aracı terk etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yanmaya devam eden araç, bir süre sonra hareket etti. 19 Mayıs Caddesi'nde önce kaldırıma çıkan araç, ardından bir fırının önündeki saksılara çarparak durdu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fırına sıçramadan söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, fırının önündeki saksılar da zarar gördü.