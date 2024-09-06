Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da seyir halindeki metrobüste yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Halıcıoğlu bölgesinde seyir halindeki bir metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri aksadı ve trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda Halıcıoğlu ile Okmeydanı metrobüs durakları arasında, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Otokar markalı metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtaki yolcular tahliye edilirken, yangında oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yolun kapanması nedeniyle bazı metrobüsler ilerleyemezken, uzun kuyruk oluştu.

Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlaması sonrasında metrobüs, ekiplerce çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Metrobüsün kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Halıcıoğlu Okmeydanı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

istanbul İtfaiye Güncel trafik Yaşam Olay

Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliye kararını böyle karşıladı

Dilan Polat'ın eşinin tahliye kararını aldığı an: Devletimiz sağ olsun

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendini dışarı attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu? İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne? Arnavutköy'de patlayıcı! Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu? GELİNİM MUTFAKTA 6 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta Eliz kimdir? Eliz evlenme teklifi mi aldı?
title