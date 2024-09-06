İstanbul'da seyir halindeki metrobüste yangın çıktı

İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda Halıcıoğlu ile Okmeydanı metrobüs durakları arasında, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Otokar markalı metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtaki yolcular tahliye edilirken, yangında oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yolun kapanması nedeniyle bazı metrobüsler ilerleyemezken, uzun kuyruk oluştu.

Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlaması sonrasında metrobüs, ekiplerce çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Metrobüsün kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Halıcıoğlu Okmeydanı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.