İstanbul'da Servis Aracı Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beykoz'da, servis aracıyla çarptığı motosikletli Baturhan Yıldızturan'ın ölümü üzerine sürücü tutuklandı. Sürücünün olay sırasında alkollü olduğu belirtildi.

İstanbul Beykoz'da, servis aracıyla çarptığı motosikletli Baturhan Yıldızturan'ın ölümüne neden sürücü, "olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde motosikletli Baturhan Yıldızturan'ın (27) servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan servis aracı sürücüsü Yiğit İsmail G'nin (26) Paşabahçe Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beykoz Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Yiğit İsmail G'nin üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Yiğit İsmail G'nin, kaza sonrası yapılan ölçümde 0,61 promil alkollü olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı

Ormanlarımızı yakan hainler İHA'ya böyle yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var

Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.