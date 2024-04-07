İstanbul'da Semt Pazarında Yankesicilik Yapan Şüpheliler Gözaltına Alındı

İstanbul'da, semt pazarında yankesicilik yaparken yakalanan ve kurtulmak için "bomba var" diye bağırdıktan sonra gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Halk Pazarı'nda yankesicilik yaptığı iddiasıyla dün vatandaşlar tarafından yakalanınca "bomba" olduğunu söyleyip alışveriş için gelen vatandaşlarda paniğe neden olan 2'si 18 yaşından küçük toplam 4 kadın şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden M.G. ve İ.P. adliyeye sevk edilirken 18 yaşından küçük olan G.P. ve E.N.A. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay

Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş yapanların yoğunluk oluşturduğu Bakırköy Halk Pazarı'nda yankesicilik yaptığı iddia edilen şüpheliler, vatandaşlar tarafından yakalanmış, zanlılar kurtulmak için pazar yerinde "bomba var" diye bağırmasının ardından alışveriş için gelen vatandaşlar panikle çıkış kapılarına doğru yönelmişti.

Vatandaşların pazar yerinden çıkmaya çalıştıkları sırada küçük çaplı izdiham yaşanırken olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliler M.G. ve İ.P. ile 18 yaşından küçük G.P. ve E.N.A'yı gözaltına almıştı.

Şüphelilerin olay yerinde düşürdüğü çantada ise mutfak eşyaları ve çok sayıda giysi bulunmuştu.???????

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