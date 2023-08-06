İstanbul'da Sekreterlik Yapan Kadın, Çiftçilik Yaparak Aronya Meyvesi Yetiştiriciliğine Başladı

İSTANBUL'da, 5 yıl özel bir hastanede sekreterlik yapan Berna Demirtaş (36), işinden ayrıldıktan sonra Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine yerleşerek çiftçilik yaparak aronya meyvesi yetiştiriciliğine başladı.

İstanbul'da özel bir hastanede sekreterlik yapan Berna Demirtaş, 2 yıl önce işinden istifa ederek memleketi Süleymanpaşa ilçesine döndü. Çiftçilik yapmaya başlayan Demirtaş, 7 dönüm arazisine 2021 yılının Aralık ayında 1850 fidan aronya meyvesi dikti. Eylül ayında ilk hasadını yapacak olan Demirtaş, 400 kilo verim almayı hedefliyor. Süleymanpaşa Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle görüşme yaptıktan sonra çiftçiliğe başladığını belirten Demirtaş, Özel sektörden sonra şartlarım daha iyi. Daha rahat hissediyorum kendimi. Kendimi buldum diyebilirim çiftçilikle. Kadın olarak mücadele etmek zor olmuyor, bir şekilde hallediyorum, eşim yardımcı oluyor ailem yardımcı oluyor. Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile görüştüm onlar bana aronya meyvesini söylediler. Bende araştırdıktan sonra ekmeye karar verdim. Aralık 2021'de, 1850 fidan olarak diktik. Şuanda ilk hasadımıza Eylül ayının birinde başlayacağız. Meyvelerimiz olgunlaşmaya başladı şuan. Ortalama 400 kilo kadar bir ürün çıkar diye düşünüyoruz dedi.

'DOĞAL VE ORGANİK BİR ÜRÜN'

Aronyaları tamamen organik yetiştirdiğini ifade eden Demirtaş, 'Her gün gelmiyoruz, sulama haftada 2 kere yapıyoruz, sıcaklar çok fazla olduğu için. Otla mücadele yapıyoruz, ilaç atmıyoruz çünkü tamamen doğal bir ürün olduğu için, organik bir ürün olduğu için ilaç vermiyoruz. Otlarla kendimiz mücadele ediyoruz. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Merkezi aronya ile ilgili üzüm suyuna karıştırıp aronya suyu yapıyor. Onunla ilgili projelerimiz var, kurutup öyle satmayı da düşünüyoruz. Yaş meyve olarak da satacağız. Bir sürü ürünü de yapılıyor, bununla ilgili o ürünlerden de yapmayı düşünüyoruz diye konuştu.(DHA)