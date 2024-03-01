İstanbul'daki camilerde şehitler, Gazze, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve tüm mazlumlar için dua edildi

İstanbul'daki camilerde şehitler, Gazze, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve tüm mazlumlar için dua edildi.

Fatih Camisi'nde de kılınan cuma namazının ardından cemaat, şehitler ve bütün mazlumlar için dua okudu.

Programda, vatan için mücadele eden görev başındaki askerlere de dua edildi.

Duanın ardından cami çıkışında cemaate lokma tatlısı ikramında bulunuldu.