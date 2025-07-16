15 Temmuz Şehit Çocukları İçin İstanbul Boğazı'nda Tekne Turu Düzenlendi

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz dolayısıyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen 50 şehit çocuğu, aileleri ve yakınları için İstanbul Boğazı'nda tekne turu düzenledi.

İstanbul Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği iş birliği ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen 50 şehit çocuğu için İstanbul Boğazı'nda tekne turu düzenledi. Tur TCSG Güven gemisiyle Sahil Güvenlik Marmara Bölge Boğazlar Komutanlığı iskelesinden hareket ederek başladı. Sarıyer İskelesi'yle, Sarayburnu İskelesi arasında düzenlenen turda Sahil Güvenlik Marmara ve boğazlar bölge Komutanlığı'na ait AB412 sınıfı arama kurtarma helikopteri Kınalıada'nın kuzeyinde gösteri yaptı. Ardından Kaan 15 sınıfı sahil güvenlik botu TCSG 19, tekneyi yakın mesafeden takip etti. Etkinlikte tekne içerisinde davetlilere yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.

Etkinlikte açıklama yapan 15 Temmuz Derneği şehit ve gazi komisyonu başkanı Ahmet Alkılıç, "Burada sadece 15 Temmuz şehitleri değil, tüm şehitlerimizin aileleriyle beraberiz. ve birçok kuruluşun birçok öğretmenin Diyarbakır'dan, Ağrı'dan programımıza katılan bütün gelenlere sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'BİZ ÜÇ YIL OLDU ŞEHİT VERELİ KARDEŞİMİZİ AMA ACI HİÇBİR ŞEKİLDE DİNMİYOR'

Pençe Kilit harekatında şehit olan Gökhan Demir'in ablası Seniha Demir Dolu, "Bizler Ordu'dan geldik, Ordu'da şehit aileleri olarak üç tane şehit çocuğumuzu getirdik. Ben de Şehit Gökhan Demir'in ablasıyım. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Türkiye'nin toplamda dokuz ilinden şehit çocukları ile birlikte davet edildik. Öncelikle kendilerine çok teşekkür ederiz. Her şeyi ince ince ayarlamışlar, düşünmüşler bu sebeple biz öncelikle 15 Temmuz Şehitlerimizi, Çanakkale Şehitlerimizi, Zeytin dalı ve Pençe Kilit, Fırat Kalkanı'nda şehit olan tüm askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Emekleri çok büyüktür bizlerde, Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Şehitlik acısı çok farklı bir şey Allah hiçbir eve şehit acısı düşürmesin. Biz üç yıl oldu şehit vereli kardeşimizi ama acı hiçbir şekilde dinmiyor aynı duyguları tekrar yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

'BİZLER İÇİN ÇOK ZOR AMA ÇOK GURURLU'

15 Temmuz gecesi şehit olan Çetin Can'ın ablası Elif Can, "Çok güzel bir etkinlik derneğimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizlerle çok ilgileniyorlar, çok alakalılar sağolsunlar. Çok güzelde bir etkinlik yapmışlar şehit çocuklarıyla ilgili. Buda çok güzel, hatırlanmak çok güzel bir şey, şehit yakınları olarak şehit çocukları olarak güzel şeyler güzel duygular. 15 Temmuz da köprüde şehit oldu erkek kardeşim. Bizler için çok zor ama çok gururlu" diye konuştu.

'EVDEN ÇIKARKEN ABDEST ALMIŞ, TIRNAKLARINI KESMİŞ, ŞEHİTLİK NAMAZI KILMIŞ'

15 Temmuz gecesi şehit olan Çetin Can'ın ablası Öznur Akbudak ise, "O gece televizyonda gördüm. Benim kardeşim kesin gitmiştir dedim. İçime bir sızı geldi, aradım kardeşimi. Zaten son konuşmamız oldu o. 'Çetin ne yapıyorsun, neredesin' dedim. 'ben köprüdeyim' dedi. Evden çıkarken abdest almış, tırnaklarını kesmiş, şehitlik namazı kılmış eşi sonradan söyledi. İşte son konuşmam o oldu. Ben konuştuktan yirmi dakika sonra zaten köprüdeki nişancı tarafından vurulmuş. Hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmiş. Çok duygulanıyor insan" ifadelerini kullandı.