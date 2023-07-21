İstanbul'da Şehir Hatları vapurundan denize atlayan kişi kurtarıldı

İstanbul'da Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan Şehir Hatları vapurundan bir kişinin denize atladığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik botları tarafından sudan çıkarılan kişi tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

İstanbul'da Şehir Hatları vapurundan denize atlayan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan "Şh. Moda" isimli Şehir Hatları vapurundan bir kişinin denize atladığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi.

Olay yerine sevk edilen iki Sahil Güvenlik botu, termal kamerayla yerini tespit ettiği kişiyi sudan çıkardı.

Harem Tahlisiye İskelesi'ne getirilen A.U.B. (36), tedbir amaçlı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.