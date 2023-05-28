İstanbul'da Seçimlerle İlgili Sosyal Medya Hesaplarına Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçimlerle ilgili sosyal medya hesaplarından gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle 5 hesapla ilgili daha resen soruşturma başlatıldığını ve gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna yönelik sosyal medyadan gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle 5 hesapla ilgili daha resen soruşturma başlatılarak söz konusu hesap sahiplerinin gözaltına alınması için talimat verildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sosyal medya hesaplarından kamuoyunda yanıltıcı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgiler paylaşan ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık açıklamasında, başlatılan soruşturmada paylaşımları yapan 'haberreport', 'darkwebhaber', 'militer doktrin', 'ajansmuhbir' ve 'solcu gazete' isimli sosyal medya hesaplarının sahipleri hakkında gözaltı talimatı verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde de seçimlerle ilgili gerçeğe aykırı paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatmış ve sahiplerinin gözaltına alınması talimatı vermişti.