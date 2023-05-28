İstanbul'da Seçim Günü: Sıkıntısız Bir Oy Verme İşlemi

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için İstanbul'da oy verme işlemi sakin bir şekilde gerçekleşti. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren ilçelerdeki kayıtlı oldukları okullara giderek oylarını kullandı. Yaşlı ve engelli seçmenlere görevliler yardım etti. Bazı vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra piknik yaptı veya turistik yerleri gezdi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi kapsamında İstanbul sakin bir gün geçirdi.

Kent genelinde vatandaşlar, oylarını kullanmak üzere sabah saatlerinden itibaren ilçelerdeki kayıtlı oldukları okullara giderek oyunu kullandı. Sınıfların kapısında sıraya giren vatandaşlar, görevlilere kimliklerini gösterdikten sonra kabine geçerek tercihlerini yaptı.

Oy verme işlemi sırasında bazı ilçelerde okulların sakin olduğu görülürken, seçmen sayısının fazla olduğu ilçelerde ise bazı okullarda yoğunluk yaşandı.

Oy kullanmaya arabalarıyla gelen vatandaşlar, okulların çevrelerinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Gün boyu süren oy verme işleminde yaşlılar ve engelliler ise görevliler ve ailelerinin yardımıyla sandık başına gelerek oylarını kullandı.

Oylarını kullanan bazı vatandaşlar, parklar ve kafelerde vakit geçirdi.

Oyunu kullanan piknik yaptı, Kız Kulesi'ni gezdi

Sabah oylarını kullandıktan sonra Üsküdar'a geçen vatandaşlar, burada Kız Kulesi'ni ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar da Salacak Sahili'nde piknik yaptı.

Parklarda ve sahillerde piknik yapan, oturan vatandaşlar, öğleden sonra başlayan yağmurun etkisiyle alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlara geçti.

Pendik'te vatandaşlar yoğun şekilde sandığa giderken, yaşlı ve hasta seçmenlerin ambulansla okullara getirilerek oy kullandığı görüldü.

Tuzla, Kartal ve Maltepe ilçelerinde seçmenler sabahtan itibaren oylarını kullanmaya geldikleri okulların bahçeleri ve çevrelerinde yoğunluk oluşturdu. Katılımın yoğun olduğu gözlenen bu ilçelerde, yaşlı ve engelli vatandaşlara görevliler yardım etti.

Ördeğiyle oy kullanmaya geldi

Beşiktaş'ta Büyük Esma Sultan Ortaokulunda vatandaşlar yoğun şekilde sandığa gitti. Bazı vatandaşlar oy kullanmaya köpekleriyle geldi. Aileleriyle gelen çocuklar ise okul bahçesindeki köpekleri severek oyunlar oynadı.

Bir kadın da sırtında taşıdığı çantada ördeğiyle okula girerek oyunu kullandı.

Seçmen sayısının fazla olduğu Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Küçükçekmece'de de vatandaşlar yoğun şekilde sanığa gitti.

Bazı vatandaşlar oy verme işleminin başladığı saatten önce kayıtlı oldukları okulların bahçesine gelerek yoğunluk oluşturdu.

Fatih, Eyüpsultan, Bakırköy, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Güngören, Esenler ve Bayrampaşa'da bulunan bazı okullarda vatandaşların sıra beklemeden oylarını kullandığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için vatandaşlar sandık başına giderken, bu durum kent trafiğine de yansıdı.

Oy kullanma işleminin başladığı saat 08.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 10'un altındayken, öğle saatleriyle yoğunluk yüzde 40'a yaklaştı.

Kentin her iki yakasında da ana arterlerde trafik rahat seyrederken, okulların bulunduğu bölgelerdeki cadde ve ara sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Kent genelinde 57 bin polis memuru görev yapıyor

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için kent genelinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 57 bin emniyet personeli görevlendirildi.

Her okula görevlendirilen polis ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.

Gün boyunca süren oy verme işlemi sırasında bazı okullarda yaşanan sözlü tartışmalar ise polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Kentte seçimlerde, küçük olayların dışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, polis ekipleri ayrıca seçim yasaklarına uyulup uyulmadığına ilişkin devriye görevini sürdürüyor.