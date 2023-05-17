İstanbul'da seçim gecesi bir aileye saldırdıkları iddia edilen şüphelilerden biri tutuklandı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Bahçelievler'de eşi ve çocuğunun bulunduğu araca saldırıldığını iddia eden kişinin şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Bahçelievler'de eşi ve çocuğunun bulunduğu araca saldırıldığını iddia eden kişinin şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Murat A'nın, gece saatlerinde ikametine gideceği sırada aracına tekme atılıp içki şişesi kırıldığını, darbedildiğini, çocuğunun da yaralandığını beyan ederek Bahçelievler'deki Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine başvurmasının ardından yapılan çalışmada yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 4 şüpheliden 3'ü, serbest kalmaları halinde müştekiyi ve tanıkları etkileme, delil karartma ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 1 şüpheli serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliği, Barış E'nin tutuklanmasına, diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.