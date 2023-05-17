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İstanbul'da seçim gecesi bir aileye saldırdığı iddia edilen 4 zanlı adliyede

İstanbul'da seçim gecesi bir aileye saldırdığı iddia edilen 4 zanlı adliyede

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Bahçelievler'de eşi ve çocuğunun içinde bulunduğu araca saldırıldığını iddia eden kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Bahçelievler'de eşi ve çocuğunun içinde bulunduğu araca saldırıldığını iddia eden kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Murat A'nın, 15 Mayıs'ta gece saatlerinde ikametine gideceği sırada aracına tekme atılıp içki şişesi kırıldığını, kendisinin darbedildiğini ve çocuğunun da yaralandığını beyan ederek Bahçelievler'deki Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amirliği'ne başvurmasının ardından yapılan çalışmada yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Bahçelievler Güncel Haberler

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