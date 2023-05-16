İstanbul'da seçim gecesi ailesiyle saldırıya uğradığını iddia eden kişi polise başvurdu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Bahçelievler'de eşi ve çocuğunun içinde bulunduğu araca saldırıldığını iddia eden kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Bahçelievler'de eşi ve çocuğunun içinde bulunduğu araca saldırıldığını iddia eden kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler'deki Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine başvuran Murat A, 15 Mayıs'ta gece saatlerinde ikametine gideceği sırada, tanımadığı bir kişinin aracına tekme attığını ancak yanında eşi ve çocuğu olduğu için durmadan devam ettiğini söyledi.

Bu esnada aracının ön camının 3 içki şişesi atılarak kırıldığını, bu nedenle 18 aylık kızının topuğundan yaralandığını ifade eden Murat A, yanında bulunan eşi ve çocuğunu korumak için evine doğru aracını sürdüğünü anlattı.

Murat A, ikametinin önüne geldiğinde yanına yaklaşan bir kişinin hakaret ve küfür edip kendisine saldırdığını anlatarak, daha sonra gelen 2 kişinin daha kendisini darbettiğini savundu.

Bunun üzerine şüpheliler hakkında, "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Murat A'nın eşinin de ifadesine başvuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başvuru sonrası yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Tek suçum şarkı dinlemek"

Mağdur Murat A, gazetecilere yaptığı açıklamada, evine giderken aracında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmış bir şarkının çalındığını anlatarak, bu sırada bir kişinin aracına tekme atması üzerine durmayıp yola devam ettiğini söyledi.

Daha sonra aracının camına alkol şişelerinin isabet ettiğini belirten Murat A, "Camdan kopan parçalar çocuğumun ayağına battı. Hamile eşim korkulu anlar yaşadı. Sonradan gelen kişiler bana silah gösterdi, orada arbede yaşandı. Mağdur oldum. Tek suçum şarkı dinlemek. Saldırı yapanların gerekli cezayı almalarını istiyorum." dedi.

Olay anı, Murat A'nın ailesi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, Murat A'nın yanına gelen bir kişinin, neden müzik dinlediğini sormasının ardından yaşanan arbede yer alıyor.