Kadın Hakimi Vuran Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın Tutuklanması İstendi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin kadın hakime olaydan önceki günlerde tehdit içerikli mesaj ve görseller gönderdiğinin yer aldığı öğrenildi. Şüpheli savcının telefonunun şifresini de vermediği belirtildi.

İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'ı odasında oturdukları sırada bir el silahla ateş ederek kasık bölgesinden yaralamış, savcının ikinci el atışı ise o sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli savcı hakkında "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verirken, savcı 24 saatlik gözaltı süresi sonunda, bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklanması istendi

Şüpheli savcı, üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında ise şu ifadelerin yer aldığı öğrenildi:

"Şüpheli ile suç mağdurunun 2023 yılı Eylül-Ekim aylarından itibaren duygusal birliktelik yaşamaya başladıkları, aralarındaki yaş farkı, sosyal durumları, mağdurun daha önceki evliliğinden çocuğunun bulunması, şüphelinin bu duygusal birlikteliğin evliliğe dönüşmesini istememesi, mağdurun ise aksi düşüncede olması nedeniyle aralarında tartışmalar yaşandığı, şüphelinin mesleki kariyerinin olumsuz etkileneceğini düşünerek bu birlikteliği sonlandırmak istediği, ancak mağdurun buna razı gelmemesi nedeniyle olay tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasına giden şüphelinin mağdurun çalışma odasına girdiği, burada aralarında tekrar tartışma yaşandığı, yine şüphelinin ifadesine göre mağdurun şüpheliye vurmaya başladığı, o esnada odaya çay ocağında çalışan ve tanık olarak ifadesi alınan Yakup Karadağ'ın girdiği, mağdurun şüphelinin kendisine zarar vereceğini söyleyerek ağlayarak dışarı çıktığı, bu aşamadan sonra şüphelinin beyanına göre tanık içeri girdiğinde şüphelinin iki üç adım geri gittiği, mağdurun yardım isteği üzerine şüphelinin de aynı anda mağdurun üzerine gitmesi karşısında tanığın araya girdiği, şüphelinin savcı olduğunu söyleyerek akabinde elini beline attığı ve tabancasını çıkarıp koşmaya başlayınca kendisinin de hamle yaptığı, silah birden fazla ateş aldıktan sonra elinden alındığı, akabinde elini zor kullanarak havaya kaldırdığı ve bu şekilde onu duvara yaslayıp silahı elinden aldığı, akabinde polislerin gelerek müdahale ettikleri değerlendirilmiş ve anlaşılmıştır.

Tehdit içerikli mesaj gönderdiği anlaşılan savcı telefonunun şifresini vermedi

Soruşturma evrakında mevcut olan ve şüphelinin mağdura olaydan daha önceki günlerde gönderdiği değerlendirilen mesaj ve görsellerin tehdit içerikli olduğu görülmüştür.

Bu itibarla; soruşturmanın bulunduğu aşamada mağdurun ifadesinin henüz tespit edilememiş olması, şüphelinin cep telefonunun şifresini vermek istemediğini beyan etmesi, delillerin tümüyle toplanmamış olması, şüphelinin eylemini araya engel hal girmesi nedeniyle tamamlayamaması, soruşturma evrakına yansıyan ve mağdurun tehdit edildiğine ilişkin mesaj ve görseller birlikte dikkate alındığında, şüphelinin mağdura öldürme kastıyla ateş ettiği ve fakat eylemini engel hal nedeniyle tamamlayamadığı kanaatine varılmıştır."