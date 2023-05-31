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İstanbul'da Satırlı Koca Dehşeti: Eşini ve Çocuklarını Rehin Aldı

İstanbul'da Satırlı Koca Dehşeti: Eşini ve Çocuklarını Rehin Aldı

Güncel Haberler

İstanbul'da bir koca, satır ile eşini ve çocuklarını rehin aldı. Ancak haberde kullanılan fotoğraf kaynağından iptal edildi.

Bugün saat 12.12'de İstanbul mahreçli servis edilen "İstanbul'da satırlı koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını rehin aldı" başlıklı haberimizde 'bahse konu çiftin yan yana olduğu kare' olarak verilen fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Güncel Haberler

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