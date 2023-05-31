İstanbul'da Satırlı Koca Dehşeti: Eşini ve Çocuklarını Rehin Aldı
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İstanbul'da bir koca, satır ile eşini ve çocuklarını rehin aldı. Ancak haberde kullanılan fotoğraf kaynağından iptal edildi.
Bugün saat 12.12'de İstanbul mahreçli servis edilen "İstanbul'da satırlı koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını rehin aldı" başlıklı haberimizde 'bahse konu çiftin yan yana olduğu kare' olarak verilen fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel