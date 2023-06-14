İstanbul'da Sarallar davası devam ediyor

İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin 21'i tutuklu 168 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevinin karşısındaki salonda görülen duruşmaya, 20 tutuklu ve 3 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmasının ardından 12 Haziran'da tutuklanan sanık Alaattin İlyas Saral'ın ise mazeret sunarak duruşmaya katılmadığı belirtildi.

Duruşmada dinlenen müşteki Kenan Demir, Bodrum'daki bir otelin işletmesine üçüncü ortak olarak girdiğini, Kovid-19 salgını döneminde zarara uğrayınca hissesini devrettiğini anlattı.

Sanık Erdal Acar'ın oteli baskı kurarak almaya çalışmadığını söyleyen Demir, "Polisteki ifademin sadece yüzde 10'u doğru. Eşim ve kızım tehdit edildi. Şüphelendiğim kişi Alparslan Alp. Ben Erdal Acar'ın adını bir kere kullandım ifademde ama her cümlemin sonuna Erdal kelimesi eklenmiş." dedi.

Müşteki Ömer Akif Yazıcıoğlu ise Ali Kaplan'ın kendisini tehdit etmediğini ancak Levent Uslukol tarafından zarara uğratıldığını ve bu sanık yönünden şikayetçi olduğunu belirterek, davaya katılma talebi olmadığını dile getirdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Cengiz Tosun da birlikte iş yaptıkları Levent Uslukol tarafından zarara uğratıldığını ve mağdur olduğunu kaydetti. Sanık Ali Kaplan'ı tanımadığını ifade eden Tosun, "Birisi aracılığıyla benimle görüşmek istedi, kabul etmedim ama duyduğum kadarıyla ortağım Ömer Akif Yazıcıoğlu'nu tehdit etmiş." diye konuştu.

Heyet, müştekilerin dinlenmesine devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşının İlyas Saral olduğu, bu örgütün ise Saral'ın yanı sıra sanıklar Erdal Acar, Fatih Sarıalioğlu, Mehmet Ulu, Ali Kaplan, Mustafa Fazlıoğlu, Osman Tellioğlu ve Tamer Çağlar tarafından yönetildiği belirtiliyor.

Örgüt elebaşlarından Erdal Acar'ın, başta kumarhane sektörü ve eğlence mekanları olmak üzere örgüte devamlılığı bulunan maddi getiri sağladığı vurgulanan iddianamede, ünlüler arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olup çözmesinden dolayı sanığın örgütün isminin her alanda duyulmasını sağladığı kaydediliyor.

Suç örgütünün elebaşlarından olan bazı sanıkların sorumluluk alanı ve birtakım eylemlerine yer verilen iddianamede, zanlıların yağma ve kumar oynamak için yer sağlama suçlarını işleyerek örgüte gelir temin ettikleri, örgüt yönetici ve üyelerinin geçimlerini bu yöntemle sağladıkları ve örgütün temel amacının yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat temin etmek olduğu aktarılıyor.

İddianamede, suç örgütü üyelerinin, şikayette bulunan müştekileri tehdit ederek sindirip davalarından vazgeçirmeye çalıştıkları ve eylemleri yaparken aralarında hiyerarşik bir yapının bulunduğu bilgisine de yer veriliyor.

Örgüt elebaşlarının her birinin kendisine bağlı kadroların bulunduğu, örgüt içerisindeki görev dağılımına göre örgütsel faaliyet ve eylemde bulundukları ve birbirlerinin alanlarına mümkün mertebe müdahale etmedikleri anlatılan iddianamede, görevlendirmelerin örgüt elebaşı tarafından yapıldığı, örgüt yöneticilerinin zaman zaman birbirleriyle görüşüp danıştıkları ve bazı eylemleri de birlikte gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

İstenen cezalar

İddianamede, örgüt elebaşı İlyas Saral'ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ve "nitelikli yağma " suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar, örgüt yöneticilerinden Erdal Acar'ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve birden fazla kez "nitelikli yağma" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 50 yıldan 79 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Sanıklardan Mehmet Ulu'nun aynı suçlardan 15 yıldan 27 yıla, Mustafa Fazlıoğlu'nun 5 yıldan 12 yıla, Fatih Sarıalioğlu'nun 30 yıldan 49 yıl 6 aya, Ali Kaplan'ın 35 yıldan 66 yıl 6 aya, Osman Tellioğlu'nun 10 yıldan 19 yıl 6 aya, Tamer Çağlar'ın ise 25 yıldan 42 yıla kadar hapsi istenirken, örgüt yöneticisi konumundaki toplam 8 sanığın, "örgüt üyesi" ve "örgüte yardım eden" konumundaki sanıkların işledikleri tüm suçlardan sorumlu oldukları, bu nedenle bu sanıklara verilecek cezalardan sorumlu tutularak aynı cezaya çarptırılmaları talep edildi.

Öte yandan, davanın tutuklu sanıklarından Ahmet Cengiz Karlı, cezaevinde yaşadığı rahatsızlık sebebiyle 18 Ocak'ta hayatını kaybederken, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan sanık Alaattin İlyas Saral ise 12 Haziran'da tutuklanmıştı.