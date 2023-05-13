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İstanbul'da sandıkların konulacağı okullarda son hazırlıklar yapılıyor

İstanbul'da sandıkların konulacağı okullarda son hazırlıklar yapılıyor

Güncel Haberler

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak okullarda hazırlık yapıldı.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak okullarda hazırlık yapıldı.

Yarın gerçekleştirilecek seçimler nedeniyle kentte oy sandıklarının kurulacağı okullarda son hazırlıklar yapılıyor.

Görevliler tarafından okullara getirilen sandıklar sınıflara yerleştirilirken oy kullanma kabinleri de kuruldu. Seçmenlerin oy kullanacakları sandıkların hangi katta olduğuna ilişkin yazılar okul girişlerine asıldı.

Öte yandan polis ekiplerince okullarda güvenlik önlemleri de tamamlandı.

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Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Milletvekili İstanbul Güncel Haberler

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