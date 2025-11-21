İstanbul'da 'Sanattan Tevhide' Çalıştayı Düzenlenecek

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile İstanbul Medeniyet Enstitüsü işbirliğinde, sanatın ve düşüncenin derinliklerini keşfetmek amacıyla "Sanattan Tevhide" Çalıştayı düzenlenecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre çalıştay, Rami Kütüphanesi'nde 29 Kasım'da 09.30-18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Çok sayıda akademisyen ve sanatçının katkı sağlayacağı etkinlikte "Sanat ve Kutsal", "Sanat ve Temsil", "Sanat ve Ta'lim" ile "Sanat ve Hayat" başlıkları ele alınacak.

Konuşmacılar arasında İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Başkanı Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ve Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı Ahmet Özhan da yer alacak.

Etkinlikte 11.00-12.30 ve 14.00-15.30 saatlerinde iki ayrı müzakere oturumu da düzenlenecek.

Katılımcılar, çalıştay başlıkları doğrultusunda kendi tebliğlerini sunacak.