İstanbul'da Sanat Etkinlikleri Haftası: Konserler, Sergiler ve Tiyatro

İstanbul'da bu hafta geniş bir yelpazede konserler, sergiler ve tiyatro oyunları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da tek perde "Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik" oyunu, 24 Temmuz'da izleyicilerle buluşacak.

AKM Yeşilçam Sineması'nda 21-24 Temmuz'da "Üç Arkadaş", 25-31 Temmuz'da "Fidan" filmleri gösterilecek.

Zorlu PSM Vestel Amfi, 25 Temmuz'da "The Flabbies Akustik" konserine ev sahipliği yapacak.

Nova Norda, 26 Temmuz'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Sergiler

Meşher'de izleyiciye sunulan 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar görülebilecek.

Kalyon Kültür tarafından hazırlanan ve gündelik yaşamın sıradan gibi görünen anlarından ilham alan 10 çağdaş sanatçının eserlerinin izleyicilere sunulduğu "Gündelik Mucizeler" sergisi, Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta gezilebiliyor.

"İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 21 Kasım'a kadar devam edecek.

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda izlenebilir.

İstanbul Modern'in ev sahipliğinde Ömer Uluç'un Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisi, 12 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Öte yandan yarın Galata Kulesi'nde "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi sanatseverlerle buluşacak.