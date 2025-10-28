İstanbul'da Sanat Dolu Bir Haftasonu

İstanbul'da bu hafta konserden sergiye, tiyatro oyunundan performans gösterisine birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 29-31 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Ağrı Dağı Efsanesi", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Ben Medea Değilim", Ümraniye Sahnesi'nde "Bir Ziyaret", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Öksüzler", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Gök Kubbe", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Sivrisinekler" ve Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Bir Halk Düşmanı" oyunlarını beğeniye sunacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 30 Ekim'de "Kuğu Gölü" balesi, 31 Ekim-2 Kasım'da "Kapıların Dışında" adlı tiyatro oyunu ve "Gündüz Apollon Gece Athena" filmleri izleyiciyle buluşacak.

Okan Bayülgen'in yazıp, yönetip, oynadığı "Drakula" oyunu 30 Ekim'de Maximum Uniq Hall'de sahnelenecek.

"Aşağıdaki Pencere" oyunu 30 ve 31 Ekim'de İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "29. İstanbul Tiyatro Festivali" kapsamında Paribu Art'ta gösterilecek.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleşen uluslararası medya sanatı festivali "Ars Electronica" bugün son bulacak.

Zorlu PSM'de ayrıca bugün "Baba", yarın "1923", 30 Ekim'de "İyi Değilim ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim" ve "Amadeus", 31 Ekim'de "Aşk Biter mi?", 1 Kasım'da "Kısık Ateşte Düdüklü Tencere" ve 2 Kasım'da "Ezop Masalları" oyunları sahnelenecek.

Konserler

Kanadalı usta piyanist Diana Krall, Volkswagen Arena'da 1 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde yarın Ercan Saatçi ile Çok Akustik, 30 Ekim'de Nilüfer, 31 Ekim'de Melek Mosso, 1 Kasım'da Funda Arar ile Arabesk Geceleri ve 2 Kasım'da Koray Avcı konserleri dinleyicinin beğenisine sunulacak.

Haluk Levent, Jolly Joker Kartal İstMarina'da, Karsu İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda 31 Ekim'de konser verecek.

Selami Şahin, Hilton İstanbul Kozyatağı'nda, Bülent Ersoy ise Bostancı Gösteri Merkezi'nde 1 Kasım'da sevenleriyle buluşacak.

Can Bonomo, IF Performance Hall Beşiktaş'ta, Moğollar Kadıköy Sahne'de, İrem Derici de Jolly Joker Kıyı İstanbul'da 1 Kasım'da sahne alacak.

AKM'de yarın "Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor" ve "Bir Ulus Uyanıyor", 30 Ekim'de "TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası", 31 Ekim'de "Cumhuriyet'in Tangosu" ve 2 Kasım'da "Müzik Sandığı-Dimitrie Cantemir'den Anton Pann'a" konserleri gerçekleşecek.

Sergiler

Heykeltraş Ozan Ünal'ın dört yılda hazırladığı "Gerçeğin İnşası" projesinin final sergisi "Rüya Hissi Süsler, Hafıza Anıyı", Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda, 9 Kasım'a kadar görülebilecek.

Ressam Nazende Yücel'in solo resim sergisi "Renkler ve Kadınlar" Prime Yaşam/İM Sanat Galerisi'nde açıldı. Sanatçı, sergideki eserlerinde kadın kimliğine ve toplumsal rollere odaklanıyor.

Prof. Dr. Hayati Misman'ın 60 yıllık sanat kariyerine ışık tutan retrospektif sergisi, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi, 19 Ocak 2026'ya kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Emel & Hüseyin Türkmen Sanat Evi'nin hazırladığı "Müzehher" sergisi, Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Tezhip eserlerinin izleyiciye sunulduğu sergide, Emel & Hüseyin Türkmen Sanat Evi'nde eğitimlerini sürdüren "Altından Haleler" ekibinden 62 öğrencinin 7 yılda ürettiği 171 eser yer alıyor.

Sanatçı Ali Emre Kaymak'ın "Sarnıç" adlı resim sergisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) restore ettiği Gülhane Parkı'ndaki Gülhane Sarnıcı'nda açıldı.

Gazze ve Filistin'in yanı sıra farklı coğrafyalarda yaşayan 50'den fazla sanatçının eserlerinin bir araya geldiği "Gazze Bienali-İstanbul Pavyonu: Elimde Bulut", Depo İstanbul'da 8 Kasım'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Küratörlüğünü Ece Yıldırımlı'nın üstlendiği "Birbirine Karşılık Gelen İşaretler" sergisi, Lale Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Fotoğrafçı Robert Capa'nın fotoğraflarının yer aldığı "Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır" sergisi Yapı Kredi bomontiada Ara Güler Müzesi'nde 22 Mart 2026'ya kadar görülebilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfının düzenlediği "18. İstanbul Bienali", bu yıl alışılmış bienal formatlarının dışına çıkarak üç yıla yayılan özgün yapısıyla sanatseverlerle buluşuyor. Küratör Christine Tohme'nin "Üç Ayaklı Kedi" başlığı altında kurguladığı bienalin ilk ayağı, 23 Kasım'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.